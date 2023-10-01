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Spor
DHA 01.10.2023 16:50

Trabzonspor Mendy'nin kırmızı kartı için TFF'ye başvuracak

Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynanan Pendikspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy'e verilen ceza için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) cezanın iptali için başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Mendy'nin kırmızı kartı için TFF'ye başvuracak
[Fotograf: AA]

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor’un sahasında oynadığı Pendikspor maçında orta saha oyuncusu Batista Mendy, 56. dakikada Thuram'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

72. dakikada orta sahada Midtsjö ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert hareket gerekçesiyle hakem Bahattin Şimşek’ten ikinci sarı kartı gören futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç sonu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor yorumcularının da tartıştığı pozisyon nedeniyle Mendy’ye verilen ikinci sarı kartın ardından çıkan kırmızı kart cezasına tepki gösterdi.

TFF'ye kartın iptali için başvuru yapılacak

Trabzonspor yönetimi maç sonunda birlik görüntüsü sergilerken bugün Mendy’nin cezasına itiraz edilmesi gündeme geldi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olamayacak Mendy için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Fransız oyuncuya ikinci sarı karttan gösterilen kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Trabzonspor yönetimi, hafta içinde TFF’ye başvurup futbolcuya verilen cezanın iptalini isteyecek.

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