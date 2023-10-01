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Spor
AA 01.10.2023 17:45

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de son yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağı Portekiz'de son yarışta da ikinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de son yarışta ikinci oldu
[AA arşiv]

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Algarve Pisti'nde bugün önce superpole yarışında ikinci olurken, ardından da hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Toprak, hafta sonu dün Portekiz'de ilk yarışta da ikinci olurken, hafta sonunu 3 podyum ile tamamlama başarısı gösterdi.

Portimao'da koşulan ikinci yarışa, Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, ikinci sıradan başlarken yarışın başında şampiyona lideri Alvaro Bautista'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Toprak-Bautista ikilisi yarışın başlarında rakipleriyle farkı açarken birbirleriyle büyük bir çekişme yaşadı.

Yarışta son viraja Toprak önde girse de son anda atağını yapan Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı ikinci sırada tamamladı. Bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonada sezon finali öncesinde pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Alvaro Bautista 566 puanla birinci, Yamaha pilotu milli sporcu Toprak 506 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise 350 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon 27-29 Ekim'de İspanya'da koşulacak etapla son bulacak.

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