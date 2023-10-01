Gazze'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Filistin Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Filistin Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin ilk maçı, Gazze'deki bir basketbol sahasında oynandı.

Paralimpik Komitesi Teknik Direktörü Musa Kaddum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki lige 6'sı erkek 5'i kadın olmak üzere toplam 11 takımın katıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kaddum, her gün 3 maçın oynanacağı Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin yaklaşık 1,5 ay süreceğini söyledi.

ICRC Sözcüsü Hişam Muhenna ise Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin oynanmaya başladığı 2015'ten bu yana sporcuların pek çok başarıya imza attığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Bedensel engelli kişilerin spor yoluyla topluma entegre edilmesi, beden ve ruh sağlıklarının desteklenmesi amacıyla etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Muhenna, bu yıl 11 takım bünyesinde 250 kadın ve erkek sporcunun mücadele vereceğini sözlerine ekledi.