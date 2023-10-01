Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.10.2023 18:30

Gazze'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı

Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı.

Gazze'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı
[Fotograf: AA]

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Filistin Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Filistin Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin ilk maçı, Gazze'deki bir basketbol sahasında oynandı.

Paralimpik Komitesi Teknik Direktörü Musa Kaddum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki lige 6'sı erkek 5'i kadın olmak üzere toplam 11 takımın katıldığını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaddum, her gün 3 maçın oynanacağı Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin yaklaşık 1,5 ay süreceğini söyledi.

ICRC Sözcüsü Hişam Muhenna ise Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin oynanmaya başladığı 2015'ten bu yana sporcuların pek çok başarıya imza attığını ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bedensel engelli kişilerin spor yoluyla topluma entegre edilmesi, beden ve ruh sağlıklarının desteklenmesi amacıyla etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Muhenna, bu yıl 11 takım bünyesinde 250 kadın ve erkek sporcunun mücadele vereceğini sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Milli eskrimci Zehra Nehir Cihan bronz madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Paris'te Eyfel Kulesi yakınında yangın çıktı
18:51
Trabzon'da sağanak etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı
18:45
Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti
18:32
Libya, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
18:11
ABD Ankara'daki terör saldırısını kınadı
18:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ