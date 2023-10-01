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Spor
AA 01.10.2023 19:35

Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle maça başladı.

Şenol Güneş'ten 5 değişiklik
[Fotograf: İHA]

Siyah beyazlı ekip TÜMOSAN Konyaspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar ve Muleka 11'i ile çıktı.

Güneş, Adana Demirspor maçına başlayan Mert Günok, Necip Uysal, Ghezzal, Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Ersin Destanoğlu, Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Muleka'ya ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

Konyaspor Beşiktaş karşısında
Konyaspor Beşiktaş karşısında

Konyaspor cephesi

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre değişiklik yapmadı.

Ev sahibi ekip maça; Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, N'zonzi, Soner Dikmen, Guilherme, Oliveira ve Moreno ilk 11'i ile maça başladı.

Konyaspor, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

İki takım arasında 45. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaştı.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

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