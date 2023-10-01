Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.10.2023 19:30

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Uğur Yılmaz kazandı

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Uğur Yılmaz kazandı
[Fotograf: AA]

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel ünvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Goldplay" isimli atıyla baraj parkurunu 34.74 saniyede tamamlayan İstanbul Atlı Spor Kulübünden Uğur Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupada İstanbul Atlı Spor Kulübünden Dilara Pars, "Daramis De Champlong" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Ankara Atlı Spor Kulübü'nden Ömer Çetin, "Optimist Van De Meerbeek" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin, yarışların vatandaşlar tarafından büyük heyecanla takip edildiğini belirtti.

Bilgin, organizasyonun 3 gündür büyük bir heyecana sahne olduğunu aktardı.

"Güzel bir hafta sonu geçirdik. Çok güzel müsabakalar oldu. Müsabakalarda birçok kulüpten toplam 315 at yarıştı. Yarışlarımızda 2 binin üstünde misafir ağırladık. Sorunsuz, güzel bir organizasyon oldu. Organizasyonda katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA / Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin[Fotoğraf: AA / Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin]

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü istedikleri sonucu alamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Meclis Başkanı Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret edecek
20:34
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan soruları yanıtladı
20:32
Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor
20:27
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
20:03
Bakan Güler: Görünürde bir lav silahı var
20:14
Bahçeli: Cumhurbaşkanı terörle mücadeledeki kararlı tutumu açıkladı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ