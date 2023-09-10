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Spor
TRT SPOR 10.09.2023 14:30

Beşiktaş için Hannibal Mejbri iddiası

Beşiktaş için bir transfer iddiası da İngiltere'den geldi. Ada basını, siyah beyazlıların Manchester United'dan Hannibal Mejbri'yi kiralamak istediğini yazdı.

Beşiktaş için Hannibal Mejbri iddiası
[Fotoğraf: AA arşiv]

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş için bir iddia da İngiltere'den geldi. Ada basını siyah beyazlıların Manchester United'dan Hannibal Mejbri ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş’ın genç futbolcu için kiralama teklifi yaptığı öne sürdü. Manchester ekibinin bu öneriyi kabul etmediği fakat siyah beyazlıların teklifi yenileyeceği de belirtildi.

Deniz Türüç: Beşiktaş büyük bir camia

Adı siyah beyazlılar ile anılan Deniz Türüç’ten de transfer ile ilgili açıklama geldi. Milli futbolcu konuk olduğu bir sosyal medya programında "Beşiktaş büyük bir camia, transferimle ilgili gelişmeler var." ifadelerini kullandı.

3 yıldır Rams Başakşehir forması giyen deneyimli isim 125 maça çıktı. Deniz bu süreçte 20 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Umut Samsunspor yolunda

Umut Meraş ise Yılport Samsunspor yolunda. Deneyimli sol bek için Beşiktaş’a resmi teklif yapan Karadeniz temsilcisi siyah beyazlıların cevabını bekliyor.

Umut'un kısa süre içerisinde kırmızı beyazlı ekibin yolunu tutması bekleniyor.

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