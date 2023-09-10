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Spor
İHA 10.09.2023 14:20

Fenerbahçe 15 günde 5 maça çıkacak

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde galibiyet serileriyle sezona başlayan Fenerbahçe, milli ara sonrası 15 gün içerisinde 5 maça çıkacak.

Fenerbahçe 15 günde 5 maça çıkacak
[Fotograf: İHA]

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçıyla sezonu açtı.

Bu organizasyonda oynadığı 3 turda toplam 6 müsabaka yapan sarı-lacivertliler tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’e de galibiyet serisiyle başladı.

Sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Kanarya, deplasmanda ise Samsunspor ve MKE Ankaragücü’ne karşı üstünlük sağladı.

Ligin 3. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanması gereken ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sebebiyle TFF tarafından ertelenen karşılaşma 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig’de 4. hafta itibarıyla verilen milli ara sonrası Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe 15 günde 5 maça çıkacak

Sarı-lacivertlileri bu müsabaka ile birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor. 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Kadıköy’de karşılaşacak.

3 gün sonra deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, hafta içi mesaisinde (28 Eylül) yine Başakşehir ile lig maçına çıkacak.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, 1 Ekim Pazar günü gündüz maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Fenerbahçe, Ekim ayında ise 2’si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 4’ü Süper Lig olmak üzere 6 mücadele yapacak.

Fenerbahçe'de sakat oyuncular dönüyor

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'da hazırlıklarına devam eden sarı lacivertliler, lige verilen arayı en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu süre zarfında sakatlığı bulunan isimlerin de tedavilerine devam ediliyor. Takımdan uzak kalan futbolcuların milli ara sonrasında 90 dakika sahada kalacak tempoya ulaşması bekleniyor.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor saha çalışmalarına başladı. Son haftalarda hafif sakatlığı bulunan Miha Zajc da takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

Umut Nayır'ın ise kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu A Milli Takım'ın Ermenistan ve Japonya maçlarının kadrosuna dahil edilmiş ancak adale sakatlığı nedeniyle İstanbul'a dönmüştü.

Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından birisi olan Ferdi Kadıoğlu ise bireysel çalışmalarına devam ediyor. Oyuncu milli aranın ardından hazır olacak.

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