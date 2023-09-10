Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 10.09.2023 14:15

Trabzonspor'un yeni forveti Onuachu: Şampiyonluk için buradayım

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Paul Onuachu, kente geldi. Nijeryalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Bu arma için savaşmak, zor mücadeleyi verebilmek ve şampiyonluk için buradayım." dedi.

Trabzonspor'un yeni forveti Onuachu: Şampiyonluk için buradayım
[Fotograf: DHA]

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı forvet Paul Onuachu sözleşme imzalamak için Trabzon’a geldi.

Kulübü Southampton’la yapılan görüşmelerin ardından ailesiyle birlikte Belçika’dan uçakla yola çıkan Nijeryalı golcü, saat 21.50 sıralarında havalimanına ulaştı.

2.01 metre boyundaki golcüye, havalimanı kapısında bekleyen bir taraftar tabure üzerine çıkarak sarıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Sabırsızlanıyorum"

Taraftarların havalimanı çıkışında karşıladığı forvet oyuncusu burada açıklama yaptı.

"Gece vakitlerinde bu kadar insanı burada görebilmek inanılmaz bir duygu. İnanılmaz etkilendim. Takımla başlayabilmek için sabırsızlanıyorum."

Transfer süreci sorulan oyuncu, “Biraz stresli günler yaşandı ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan dolayı mutluyum” diye yanıtladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Şampiyonluk için buradayım"

Onuachu, Trabzonspor dönemindeki beklentileri ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Bu arma için savaşmak, zor mücadeleyi verebilmek ve şampiyonluk için buradayım. Şu an sadece maç maç bakacağım. Elimden geleni yapacağım. Forma numaram sürpriz olsun."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Hocamız güzel şeyler söyledi"

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmeyi anlatan 29 yaşındaki santrfor, "Hocamızla görüştüm. Trabzonspor’un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattı, güzel şeyler söyledi." dedi.

Nijeryalı golcü Türkçe olarak "Bize her yer Trabzon" dedikten sonra kendisini bekleyen araca bindi. Coşkulu taraftarın isteği üzerine araçtan çıkan golcü üçlü çektirdikten sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Edirne'de yol kenarında çıkan yangının dumanı zincirleme kazaya neden oldu
15:30
Fas'taki depremde sağ kurtulan köylü yaşadıkları dehşeti anlattı
15:31
Ankara'da bir kadın isteğini yerine getirmeyen çocuğu darp etti
15:15
Kerkük'te tüm olaylar araştırılacak
15:15
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
15:14
Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı dış ticarete ivme kazandıracak
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ