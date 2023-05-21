Beşiktaş galibiyet serisini Adana'da sürdürdü

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.

Beşiktaş yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Adana Demirspor'un 6 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45+4. dakikada ve penaltıdan 90+6. dakikada Aboubakar, 46. dakikada Fernandes, ile 72. dakikada penaltıdan Cenk Tosun filelerle buluşturdu.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 19. dakikada Belhanda attı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde 22. galibiyetini elde eden Beşiktaş ise 74 puana yükselerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'te tuttu.

Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Adana Demirspor, ligde 6 maç sonra yenildi ve 63 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Akintola'nın vuruşunda top, savunmadan döndü.

8. dakikada Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

9. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'den önce kalesinden çıkan Mert Günok, son anda yatarak topu kontrol etti.

GOL - 19. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ev sahibi ekip, sağ taraftan kazandığı taç atışını hızlı kullandı. Colley'den seken top, ceza alanındaki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

[Fotoğraf: DHA]

31. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

43. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında kale sahası civarından Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.

45+1. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Redmond'un kale sahası çizgisine doğru yaptığı ortada oluşan karambol sonrası savunma, topu kornere attı.

GOL - 45+4. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in sağ kanatta uzak mesafeden ortasında topla buluşan Aboubakar'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes, sol tarafta rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2.

61. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Mert Günok topa hakim oldu.

64. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ortasında uzak direkteki Yusuf Sarı'nın vuruşunda, Masuaku'ya çarpan top kornere çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI - 70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahası içinde Saiss, Cherif Ndiaye ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 72. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, farkı 2'ye çıkardı. 1-3.

YİNE PENALTI - 90+2. dakikada Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Geri pasta kaleci Ertaç Özbir ile mücadele eden Gedson Fernandes, yerde kaldı. Pozisyonun devamında maçı durduran hakem Filiz, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90+5. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. 1-4.

Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 73 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+7 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90+7 Maxim), Salih Uçan (Dk. 86 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar (Dk. 90+8 Muleka).

Goller: Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 ve 90+6 (penaltıdan) Aboubakar, Dk. 46 Fernandes, Dk. 72 Cenk Tosun (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Fernandes, Dk. 48 Salih Uçan, Dk. 52 Rosier, Dk. 52 Colley, Dk. 81 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 48 Akintola, Dk. 72 Rodrigues, Dk. 90+4 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Montella (teknik direktör) (Adana Demirspor)