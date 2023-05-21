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Spor
AA / İHA 21.05.2023 18:05

Ümraniyespor TFF 1. Lig'e düştü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ümraniyespor TFF 1. Lig'e düştü

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Malcuit ve 71. dakikada Milson kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e düştü.

Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

15. sıradaki İstanbulspor’un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

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