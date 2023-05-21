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Spor
AA 21.05.2023 15:51

Milli kürekçilerden 2'si altın 3 madalya

Fransa'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli kürekçilerden 2'si altın 3 madalya
[Fotograf: AA]

Fransa'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Brive-la-Gaillarde bölgesinde yapılan şampiyonada Aytimur Selçuk ve Enes Biber'den oluşan genç erkekler iki tek ekibi, 06.44.15'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli kürekçilerden 2'si altın 3 madalya

Ahmet Erdem, Gökmen Kaan Sezer, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş ve Selin Boz'un (d) yer aldığı genç erkekler dört tek dümencili ekibi de 06.24.32'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu ise genç erkekler tek çifte kategorisinde 06.58.45 ile gümüş madalya aldı.

Kadınlar dört tek kategorisinde ise milliler, B Final yarışlarını ikinci sırada tamamladı.

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