Bahar Kupası Kürek Yarışları sona erdi

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katıldı.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen sporcular, final müsabakalarında 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Küçükler (15 yaş altı), yıldızlar (17 yaş altı), gençler (19 yaş altı), akademi ve master kategorilerinde ekipler, tek çifte, iki çifte, iki tek, dört tek, dört çifte, dört çifte dümencili ve sekiz tek dümencili sınıflarında kupa için mücadele etti.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Akademi Kadınlar: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Akademi Erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 3. Koç Üniversitesi

Küçük Kızlar: 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2. Galatasaray, 3. Adana Yelken ve İhtisas

Küçük Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Kadınlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Spor Kulübü

Yıldız Erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor

Genç Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Spor Kulübü

Genç Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Bahar Kupası ile eş zamanlı düzenlenen Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası yarışlarında da kadınlarda Kadir Has Üniversitesi, erkeklerde Boğaziçi Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.