Fenerbahçe Jorge Jesus ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Yönetim, bu doğrultuda Jorge Jesus’a yola kendisiyle devam etmek istediklerini iletti. Portekizli teknik direktör, tekliften memnuniyet duyduğunu ve kararını sezon sonunda vereceğini yönetime söyledi.

Özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetten sonra kenetlenen yönetim ve teknik heyet, geleceğe umutla bakıyor. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde takıma yıldız isimler katılacak.

Jesus’a kadro kalitesini arttırma sözü veren başkan Ali Koç, Avrupa’dan bazı oyuncularla görüşmelere başladı.

Yönetim, Ryan Kent transferini büyük ölçüde bitirdi. Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha da sarı lacivertli takımın gündeminde yer alıyor.