Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 21.05.2023 15:05

Fenerbahçe Jorge Jesus ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon yola Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Portekizli teknik adam, kararını sezon sonunda verecek.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Yönetim, bu doğrultuda Jorge Jesus’a yola kendisiyle devam etmek istediklerini iletti. Portekizli teknik direktör, tekliften memnuniyet duyduğunu ve kararını sezon sonunda vereceğini yönetime söyledi.

Özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetten sonra kenetlenen yönetim ve teknik heyet, geleceğe umutla bakıyor. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde takıma yıldız isimler katılacak.

Jesus’a kadro kalitesini arttırma sözü veren başkan Ali Koç, Avrupa’dan bazı oyuncularla görüşmelere başladı.

Yönetim, Ryan Kent transferini büyük ölçüde bitirdi. Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha da sarı lacivertli takımın gündeminde yer alıyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe Jorge Jesus
Sıradaki Haber
Galatasaray evinde yenilmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
15:48
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
15:19
Çanakkale'de 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı
14:54
Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin kişi yararlandı
14:41
Bakan Soylu: İki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz
14:31
İkinci tur için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ