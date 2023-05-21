Galatasaray evinde yenilmiyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.

Puanını 79'a yükselten sarı kırmızılılar, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı. Son 4 maçta 6 kez fileleri sarsan Arjantinli yıldız, 22 lig maçında 19 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Icardi'nin gol attığı 13 lig maçının 11'ini kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, Nef Stadyumu'nda çıktığı 17 lig karşılaşmasında yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Taraftarı önünde ligin ikinci haftasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Galatasaray bu süreçte 14 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Sarı kırmızılılar, ligde iç sahada en başarılı takım olarak da dikkat çekiyor. 17 karşılaşmada 44 puan toplayan Galatasaray, bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

Evindeki maçlarda 38 gol atan sarı kırmızılılar, kalesindeki 15 gole engel olamadı. Galatasaray, sahasında oynadığı son 6 lig maçının 5'ini gol yemeden kazandı.