MKE Ankaragücü rahat nefes aldı

Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Malcuit ile 71. dakikada Milson kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golünü ise 26. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

Bu sonucun ardından HangiKredi Ümraniyespor, 27. mağlubiyetini alarak Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. İstanbul temsilcisi gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Tolunay Kafkas’ın öğrencileri ise ligin son haftalarına girerken aldığı galibiyetle puanını 39’a yükseltti ve rahat nefes aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Sekidika’nın sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayir'in yakın direk dibinde sağ ayağı ile dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

GOL - 18. dakikada sağ taraftan Beridze’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Malcuit’in kafa vuruşunda top, kaleci Berke’nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan yapılan ortada sağ taraftan hızla ceza sahasına girerek topa yönelen Onur Ayık, Ankaragücü savunmasında Mujakic’in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 25. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada Milson ile gelişen Ankaragücü atağında savunmada Mustafa Eser’den seken topu Dokanovic, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, şut öncesi düdüğünü çalarak elle müdahale olduğunu işaret etti penaltı noktasını gösterdi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltıyı iptal ederek oyunu hakem atışı ile tekrar başlattı.

34. dakikada Milson’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, yakın kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etti.

45+10. dakikada Gheorghe'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin dibinden dışarı gitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Beridze'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

60. dakika Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte Umut Nayir'in şık vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

69. dakikada Milson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kitsiou'nun çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü.

GOL - MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Erdem Bayık

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 57 Fatih Yiğit Şanlitürk), Sackey (Dk. 66 Geraldo), Gheorghe (Dk. 80 Mert Yılmaz), Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Kitsiou (Dk. 72 Pedrinho), Mujakic, Malcuit, Dokanovic (Dk. 85 Atakan Çankaya), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Diack), Hanousek, Milson (Dk. 85 Gökhan Töre), Beridze (Dk. 62 Zahid), Sowe

Goller: Dk. 18 Malcuit, Dk. 71 Milson (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Kitsiou, Dk. 20 Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü), Dk. 8 Glumac, Dk. 76 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor)