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Spor
AA 21.05.2023 14:23

TMOK'tan Şanlıurfa'daki kız öğrencilere spor malzemesi desteği

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte, 250 kız öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

TMOK'tan Şanlıurfa'daki kız öğrencilere spor malzemesi desteği
[Fotograf: AA]

TMOK'un "Sporla Güçlen" projesi kapsamında Eyüp Göncü Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kız çocuklarıyla buluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Programda, 250 kız öğrenciye ayakkabı, eşofman takımı ve tişört hediye edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Sporla Güçlen" projesi için TMOK yetkililerine teşekkür ederek, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayhan, genç öğrencilerle bir arada olduğunda ümidinin ve heyecanının daha da arttığını ifade etti.

"Çünkü gelecek gençlik, gelecek evlatlarımızdır. Şanlıurfa'nın gençleri gerçekten çok gayretli, azimli. Yeter ki onlara imkan sağlayalım, ortam oluşturalım, onların hayatına dokunacak projeler geliştirelim. Küçük dokunuşlarla çok büyük neticeler alacağımıza yürekten inanıyoruz. Burası spor şehri. Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç nüfusunun olduğu, yaş ortalamasının 20,6 olduğu, Türkiye'nin en genç yaş ortalaması olan bir şehirdir. Onun için ne yapsak azdır. Sosyal, sportif, kültürel projelerimizle çocuklarımızı hayata hazırlayacağız inşallah."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da Şanlıurfa'da A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile birlikte Şanlıurfalı öğrencilerle güzel bir gün geçireceklerini belirtti.

"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kız çocuklarımızın spor yoluyla hem ruhsal hem bedensel yönden sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmak, onları gelecekte milli takımlarımıza hazırlamak istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Eda Erdem Dündar ise çocuklar sayesinde ileride istedikleri hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi. Dündar, leyifli bir aktiviteye imza atıldığını aktardı.

"Umarım hep beraber eğleniriz. Hepinize sözüm olsun, gerçekten birebir ilgileneceğim hepinizle merak etmeyin. Güzel vakit geçireceğiz. Burada beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine ve valimize çok teşekkür ediyorum. Bugün eğlenelim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eda Erdem Dündar, bilgi ve tecrübelerini anlattığı voleybolcu kızlarla gösteri maçına da katıldı.

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