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Spor
AA 21.05.2023 14:08

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları devam ediyor

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası sürüyor.

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun pist hazırlıklarının tamamlanması sonrası 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlar başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, şampiyonada 6 farklı ülkeden 185 sporcunun 11 sınıfta kupa mücadelesi verdiğini söyledi.

"Dünyanın en iyi pistinde başta bizim sporcular olmak üzere birçok yarışçı kıyasıya mücadele ediyorlar. Bizi sevindiren, şampiyonaya 80 çocuk sporcunun katılması ve bunun yanında da 5 Türk kadın sporcunun start alması oldu. Sporun geleceği adına güzel bir hafta sonu yaşıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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