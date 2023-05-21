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Spor
AA 21.05.2023 13:58

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist Gerede'de mola verdi

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist Phil Clarke, Bolu'nun Gerede ilçesini ziyaret etti.

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist Gerede'de mola verdi
[Fotograf: AA]

Başkent Londra'dan turuna başlayan Phil Clarke, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu alanları ziyaret etti, cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Clarke, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, gittiği yerlerde sürekli kendisine yardımcı olmak ve ikramda bulunmak isteyenler olduğunu anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gerede'nin ardından Karabük istikametine devam edeceğini belirten Clarke, Türkiye'den Gürcistan'a geçmeyi, daha sonra çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek ülkesine dönmeyi planladığını kaydetti.

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