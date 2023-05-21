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Spor
AA 21.05.2023 13:48

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu tamamlandı.

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi
[Fotograf: AA]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tütün İskelesi mevkisinde başlayan yarı maratonda, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 38'i kadın 248 sporcu, Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahında 21 kilometre koştu.

Fuar Caddesi'nde oluşturulan parkurda yapılan koşuya, 18-70 yaş arasında 38'i kadın 248 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi

Sporcular, 21 kilometrelik parkurda Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahından başlangıç noktasına dönüş yaptı.

Başlangıç noktasına dönüş yapan sporculardan Hüseyin Can, ipi göğüsledi.

Ödül töreni, İlkadım Atletizm Sahası'nda yapıldı. Ferdi erkeklerde, yarı maratonu 1 saat 5 dakika 32 saniyede tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Komutanlığı sporcusu Hüseyin Can, kadınlarda ise 1 saat 14 dakika 48 saniyede tamamlayan Türkiye Atletizm Federasyonu sporcusu Derya Kunur altın madalyanın sahibi oldu.

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi

Erkekler takım koşusunu ise Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımı kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve tam altın ödülleri, Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve yetkililerce takdim edildi.

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