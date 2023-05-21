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Spor
AA / İHA 21.05.2023 13:38

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 8. randevuda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. İki takım ligde 8. kez karşılaşacak.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 8. randevuda
[Fotograf: İHA]

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile aldığı 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde Fatih Karagümrük ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 44 puan ile 9. sırada yer alıyor. 

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig’de 8. randevu

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, bu zamana kadar Süper Lig’de 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar rakibine karşı sadece 1 maçta üstünlük kurarken, bordo-mavililer ise 5 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karagümrük 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Andrea Pirlo’nun öğrencilerinin 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Deplasmanda en çok gol atan 3. takım

Bu sezon Süper Lig’de 16 deplasman maçına çıkan Fatih Karagümrük, 6 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 4 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 27 gol gördü.

Dış sahada 33 gol atan İstanbul temsilcisi, ligde 35 gollü Galatasaray ve 34 gollü Fenerbahçe’den sonra en çok deplasman golüne sahip takım konumunda yer alıyor.

Rayyan Baniya cezalı

Fatih Karagümrük’te sakatlıkları bulunan Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Matteo Ricci’nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Rayyan Baniya da Trabzon deplasmanında yer almayacak.

Kırmızı-siyahlılarda Magomed Ozdoev, Ibrahim Dresevic ve Ebrima Colley ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

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