Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.05.2023 13:43

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu'ndan Bjelica'ya destek

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu'ndan Bjelica'ya destek

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un geçen yıl 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiğini ancak ardından yapılan yanlışların bugünleri getirdiğini belirtti.

"Trabzonspor'un mevcut kadrosu ne sonuç, ne çok para getirmez. Trabzonspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu sezondan çok, gelecek sezonlar düşünülmeli. Bu bağlamda Bjelica'nın Hırvatistan ve çevre ülkelerdeki futbol piyasasını iyi bilmesi, Trabzonspor'un geleceği açısından önemli bir şans olabilir."

"Hem ekonomik hem sportif katkıları olur"

Tekelioğlu, Hırvat teknik adamın genç ve ekonomik oyuncuları Trabzonspor'a kazandırabileceğinin altını çizdi.

"Hırvatistan Milli Takımı'nı, o ülkenin futbolunu hepimiz biliyoruz. Slovenya, Makedonya, Bosna Herkes, Sırbistan gibi çevre ülkelerden ucuz, yetenekli genç oyuncular çıkıyor. Eğer iyi bir transfer dönemi geçirilebilirse, hem ekonomik hem sportif anlamda Trabzonspor için çok faydalı olacaktır. Bjelica, ülkesinin futbol piyasasına hakim bir teknik direktör. Bence transfer döneminde iyi sonuçlar alınabilir."

Fotoğraf: AA / Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu[Fotoğraf: AA / Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu]

"Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden biri Bjelica"

Tekelioğlu, bugün alınan sonuçlar üzerinden teknik direktörü eleştirmenin bir yarar sağlamayacağına dikkat çekti.

"Bjelica'ya yönetim kurulu da destek olmalı. Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden birini Bjelica olarak görüyorum. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun hoca tercihi, kulübün geleceği açısından önemliydi."

"Bizim için asıl sorun, gelecek kaybedilecekse olur"

Tekelioğlu, bu sezonun Trabzonspor açısından bittiğine işaret etti.

"Hoca konusunda bu sezon üzerinden bir değerlendirme yapılmamalı. Hocanın arkasında durulmalı. Bizim için asıl sorun, gelecek kaybedilecekse olur."

ETİKETLER
Trabzonspor Nenad Bjelica
Sıradaki Haber
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 8. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Bakan Nebati: KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor
14:05
Japonya'daki G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile Biden bir araya geldi
13:51
Dışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
13:41
Bakan Nebati: KKM uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor
13:26
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ