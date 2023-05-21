Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu'ndan Bjelica'ya destek

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un geçen yıl 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiğini ancak ardından yapılan yanlışların bugünleri getirdiğini belirtti.

"Trabzonspor'un mevcut kadrosu ne sonuç, ne çok para getirmez. Trabzonspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu sezondan çok, gelecek sezonlar düşünülmeli. Bu bağlamda Bjelica'nın Hırvatistan ve çevre ülkelerdeki futbol piyasasını iyi bilmesi, Trabzonspor'un geleceği açısından önemli bir şans olabilir."

"Hem ekonomik hem sportif katkıları olur"

Tekelioğlu, Hırvat teknik adamın genç ve ekonomik oyuncuları Trabzonspor'a kazandırabileceğinin altını çizdi.

"Hırvatistan Milli Takımı'nı, o ülkenin futbolunu hepimiz biliyoruz. Slovenya, Makedonya, Bosna Herkes, Sırbistan gibi çevre ülkelerden ucuz, yetenekli genç oyuncular çıkıyor. Eğer iyi bir transfer dönemi geçirilebilirse, hem ekonomik hem sportif anlamda Trabzonspor için çok faydalı olacaktır. Bjelica, ülkesinin futbol piyasasına hakim bir teknik direktör. Bence transfer döneminde iyi sonuçlar alınabilir."

[Fotoğraf: AA / Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu] [Fotoğraf: AA / Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu]

"Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden biri Bjelica"

Tekelioğlu, bugün alınan sonuçlar üzerinden teknik direktörü eleştirmenin bir yarar sağlamayacağına dikkat çekti.

"Bjelica'ya yönetim kurulu da destek olmalı. Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden birini Bjelica olarak görüyorum. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun hoca tercihi, kulübün geleceği açısından önemliydi."

"Bizim için asıl sorun, gelecek kaybedilecekse olur"

Tekelioğlu, bu sezonun Trabzonspor açısından bittiğine işaret etti.

"Hoca konusunda bu sezon üzerinden bir değerlendirme yapılmamalı. Hocanın arkasında durulmalı. Bizim için asıl sorun, gelecek kaybedilecekse olur."