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Spor
DHA 21.05.2023 14:28

Milli sporcu Şahika Ercümen Asya Kıtası rekorunu kırdı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Ida Depth Challenge'da 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen Asya Kıtası rekorunu kırdı
[Fotograf: DHA]

Filipinler’in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihlerinde arasında düzenlenen Ida Depth Challenge, pek çok rekora ev sahipliği yaptı.

Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan Ida Depth Challenge'da Türkiye’den Şahika Ercümen çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şahika Ercümen: Sezona başarılı bir giriş yapabildiğim için mutluyum

Şahika Ercümen, asıl hedefinin bu yaz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Hazırlık turnuvası olarak değerlendirdiğimiz bu senenin ilk yarışmasında, ülkemizde yaşanan zor günler süresince antrenman yapamamıştım. Buna rağmen hem Türkiye Rekorunu geliştirdim hem de 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdım. Asıl hedefim yazın düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkeme madalya kazandırmak. Sezona başarılı bir giriş yapabildiğim için mutluyum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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