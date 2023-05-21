Süper Lig'e yükselen ikinci takım Çaykur Rizespor

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Karadeniz ekibi, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı.

Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68’e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Altınordu'da maçın 70. dakikasında Kürşad Sürmeli kırmızı kart gördü.

Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16’ncı sırada tamamlayarak 2. Lig’e düştü.

Taraftarlar coşkuyu sahada yaşadı

Çaykur Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti. Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı. Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı.

Futbolcular, Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti. Yeniden Süper Lig’e dönme sevinci yaşayan taraftarlar büyük coşkuyla sahada horon oynadı.

22. kez Süper Lig'de mücadele edecek

1953 yılında kurulan Rize ekibi, tarihi boyunca 27 sezon 1. Lig’de, 21 sezon da Süper Lig’de mücadele etti.

Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig’de 4 sezon geçiren yeşil mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22. kez Süper Lig’de ter dökecek.

Bakan Kasapoğlu Çaykur Rizespor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."