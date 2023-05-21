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Spor
AA 21.05.2023 20:00

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 galip geldikleri 33. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik
[Fotograf: DHA]

Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle 34'üncü haftada hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Welinton Souza ve Maxim, bu karşılaşmada yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Colley ve Salih Uçan, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda forma giydi.

Adana Demirspor'un rakibi Beşiktaş
Adana Demirspor'un rakibi Beşiktaş

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Adana Demirspor, karşılaşmaya Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye ilk 11'iyle başladı.

İtalyan teknik adam, bu maçta Svensson ve Gökhan İnler'in yerine İsmail Çokçalış ve Stambouli'ye ilk 11'de şans verdi.

Öte yandan, maçtan önce Adana Demirspor taraftarı, maraton alt ve üst tribünde çeşitli kısımlardan oluşan, birlikteyken bir kalenin resmedildiği, alt kısmında İngilizce "You shall not pass" (Geçemezsiniz) yazan büyük bir pankart açtı.

Maça her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.

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