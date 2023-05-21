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Spor
AA 21.05.2023 19:55

Monaco THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni üçüncü tamamladı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fransa temsilcisi Monaco, İspanya ekibi Barcelona'yı 78-66 yenerek üçüncü oldu.

Monaco THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni üçüncü tamamladı
[Fotograf: AA]

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'deki üçüncülük maçında Monaco, ilk çeyreği 24-13 önde kapatırken, devre sonunda soyunma odasına da 44-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son periyoda 60-45 önde giren Fransa temsilcisi, karşılaşmayı 78-66 kazandı.

Monaco'da Matthew Strazel, kaydettiği 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Barcelona'da ise Nikola Mirotic'in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nin şampiyonluk maçında bu akşam TSİ 20.00'de karşılaşacak.

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