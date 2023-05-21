Milli sporcular Bosna Hersek'ten 6 madalya ile döndü

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'daki organizasyonun son gününde +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hırvat İvana Maraniç'le karşılaştı.
Rakibini mağlup eden Kübranur, bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı sıkletteki milli sporcu Mine Kalender, Polonyalı Anna Zaleczna'ya yenilerek organizasyonu beşinci bitirdi.
Milli sporcular, Avrupa Kupası'nı 6 madalyayla tamamladı.
Büyük kadın ve erkekler Avrupa Kupası Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da başladı. Birinci gün sonunda 52 kiloda Zeliha Cinci gümüş, 48 kiloda Melisa Arslan, 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan, 66 kiloda Abdullah Berkin Özcan bronz madalya kazanan isimler oldular. pic.twitter.com/0Vb61MU0jT— Judo Federasyonu (@turkjudo) May 21, 2023