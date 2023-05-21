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Spor
AA 21.05.2023 19:34

Milli sporcular Bosna Hersek'ten 6 madalya ile döndü

Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası sona erdi. Milli sporcular, organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.

Milli sporcular Bosna Hersek'ten 6 madalya ile döndü

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'daki organizasyonun son gününde +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hırvat İvana Maraniç'le karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Kübranur, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı sıkletteki milli sporcu Mine Kalender, Polonyalı Anna Zaleczna'ya yenilerek organizasyonu beşinci bitirdi.

Milli sporcular, Avrupa Kupası'nı 6 madalyayla tamamladı.


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