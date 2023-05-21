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Spor
AA 21.05.2023 19:39

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank yurda döndü.

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü
[Fotograf: AA]

İtalya'nın Torino kentinin ev sahipliğini yaptığı finali kazanarak 6. kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

"Bu sezonu da güzel bitirdik. Ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirdiğimiz için gururluyuz. Geçen yıl kupayı Slovenya'da almıştık. Bu sene ise İtalya'da aldık. Avrupa'nın en büyüğü olmaktan gurur duyuyoruz. Finalde iki Türk takımının karşılaşması, bir vatandaş olarak bana gurur verdi. Eczacıbaşı Dynavit de çok iyi mücadele etti. Bu kupanın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

VakıfBank Avrupa'da 6. kez şampiyon
VakıfBank Avrupa'da 6. kez şampiyon

Pasör çaprazı Aleksia Karutasu, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Bu harika bir his. Bu kulüpteki insanlarla harika bir iş çıkardık. Bu kupayı evimize getirdiğimiz için mutluyum. Bu inanılmaz bir şey. Kelimeler kifayetsiz kalıyor."

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