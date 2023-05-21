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Spor
İHA 21.05.2023 18:38

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig play-off'larında Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından normal sezon sona erdi. Samsunspor daha önce Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Çaykur Rizespor de evinde Altınordu ile berabere kaldı ve Samsun'un ardından ikinci takım olarak Süper Lig'de çıkmayı başardı.

Haftalar öncesinden Denizlispor küme düşmesi kesinleşmişti. Altınordu da son hafta oynanan müsabakalardan sonra TFF 2. Lig'e düşen ikinci takım oldu.

Mücadelelerin ardından play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Pendikspor ligi 3. bitirdiği için direkt play-off finalinde yer alacak.

Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 8. sırada bitiren Göztepe eşleşti. Lig 5.'si Sakaryaspor ile de 6. sıradaki Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

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