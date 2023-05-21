Antalya'da sessiz gece

Antalyaspor ile Başakşehir, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Ligde sekizinci beraberliğini alan Antalyaspor 38 puana, hedeflerinin uzağında kalan Medipol Başakşehir ise 53 puana yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.

51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.

61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao (Dk. 64 Doğukan Sinik), Fredy (Dk. 64 Nakajima), Larsson, Wright (Dk. 81 Bertuğ Özgür Yıldırım).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 72 Ayberk Kaygısız), Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin (Dk. 88 Lima), Biglia, Adnan Januzaj, Berkay Özcan (Dk. 87 Figueiredo), Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Keny.

Sarı kartlar: Dk. 73 Biglia, Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız (Medipol Başakşehir)