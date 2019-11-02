Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kara bulutları dağıtmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Ahmet Nur Çebi, taraftarın desteği ile hedeflenilen başarılara ulaşılacağını dile getirerek," Bir senede yaşanmayacak şeyleri belki de bir ay içerisinde yaşadık. Ancak bu durumdan şikayet edecek halimiz yok. 2,5-3 yıl içerisinde kulübün çok değiştiğini gördüm, kara bulutları dağıtmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Futbolcularla ve teknik kadro ile bir araya geldiklerini vurgulayan Çebi, " Yaptığımız sohbette takım üzerinde olumsuz bir hava olduğunu gördük ve takımının üzerindeki bu sahipsizlik hissini ortadan kaldırdık. Beşiktaş camiası olarak artık şampiyonluğu konuşmamız gerektiğine vurgu yaptık. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR