Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarkan Aksar, Atakan'ın kiralanması için Beşiktaş ile anlaştıklarını ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.
Beşiktaş'ın sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 3 maçta 66 dakika süre aldı.
Bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde de 74 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun kupada bir de asist var.
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