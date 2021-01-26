Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarkan Aksar, Atakan'ın kiralanması için Beşiktaş ile anlaştıklarını ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.

Beşiktaş'ın sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 3 maçta 66 dakika süre aldı.

Bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde de 74 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun kupada bir de asist var.