Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'de Tuchel dönemi başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.
Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.
Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.
Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.
Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! #WelcomeTuchel— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
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