Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aston Villa Sanson'u kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız futbolcu Morgan Sanson'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olympique Marsilya takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
2017 yılının ocak ayından bu yana Marsilya ekibinin kadrosunda yer alan Sanson, tüm kulvarlarda 154 maça çıktı ve 25 gol attı.
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