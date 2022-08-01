Beşiktaş, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah beyazlıların hedefi, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku. Yönetim, 28 yaşındaki sol bek ile her konuda anlaştı.

Demokratik Kongolu oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibi ile pazarlıklar sürüyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın, sözleşmeye Arthur Masuaku'nun sonraki sezonda takımda kalması yönünde opsiyon maddesi koydurmaya çalıştığı ifade edildi.

Bu hafta içerisinde takıma katılması beklenen tecrübeli sol bekin, yıllık 800 bin avro maaş ve performans primi alacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Emirhan'ın Torino'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından kadroya takviye yapmak için temaslarını yoğunlaştıracak.

Yönetimin, o bölgeyi yerli bir oyuncuyla doldurmayı düşündüğü gelen haberler arasında.