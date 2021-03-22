Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. 6 maç sonra ligde puan kaybeden siyah beyazlı ekip, 64 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir maç eksiğine rağmen Galatasaray ile puan farkını 3'e yükselten Beşiktaş, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Rachid Ghezzal cezalı

Siyah beyazlıları öne geçiren Domagoj Vida, bu sezon ligde 4'üncü kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kart gören Rachid Ghezzal ise cezalı duruma düştü. Cezayirli oyuncu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın üzgün

Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan dolayı üzgün.

Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde derbi kaybetmedi. Siyah beyazlılar, Yalçın ile çıktığı 5 derbi karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Milli Takımlar için lige verilen arada futbolcularına izin vermedi. Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.