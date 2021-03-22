Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs saldırıya uğramıştı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşlı saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü şahitleri üzerine çalışma yürüttü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yapılan inceleme ve araştırmanın ardından eşkal tespiti yapan ekipler, şüpheli 21 yaşındaki S.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına alındıktan sonra olayın yaşandığı sorumluluk bölgesi olan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

S.K'nin, ifadesinde, otobüse taş atma eylemini kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün Yılport Samsunspor maçının ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğramış, otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla camı kırılmış, takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde, cam parçalarından dolayı kızarıklık oluşmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledilmişti.