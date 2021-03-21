Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 22:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası
Fenerbahçe’de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertliler açıklamayı resmi internet sitesinden yaptı.
"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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