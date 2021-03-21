Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli dönemi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin getirildiği açıklandı.
Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülke takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu.
"31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te. Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."
Francesco Farioli, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcılığını üstleniyordu.
Farioli’nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu’na ve Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 21, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük
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