Vodafone Park'ta oynanan kritik karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun'un 11. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Rachid Ghezzal'in 58. dakikadaki müthiş golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Maçın skorunu 85. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ilan etti: 3-0

3 topu da direkten dönen lider Beşiktaş, puanını 67'ye çıkardı.

Özellikle 2-0 kadar önemli pozisyonlar bulan ve 89'da Efekan ile bulduğu gol VAR'dan dönen Aytemiz Alanyaspor ise 49 puanda kaldı.

Bu arada Beşikta'ta sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.