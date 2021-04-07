Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Erzurumspor'un bir penaltıdan yararlanamadığı mücadeleden iki takımda birer puan çıkardı.

Gençlerbirliği'nin golünü 29. dakikada Sandro Lima kaydetti. 90+3. dakikada Manuel da Costa Erzurumspor'un beraberlik golünü attı.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Gençlerbirliği puanını 31'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 8 maça yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 28 yaptı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

GOL - 29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale önünde oluşan karambolde Diego son anda topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

87. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.

GOL - 90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu, kafayla ceza yayındaki Da Costa'ya indirdi. Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 bitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 80 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 67 Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Ayite), Sandro Lima (Dk. 80 Stancu)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Obertan), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Darri), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), El Kabir (Dk. 78 Ricardo Gomes)

Goller: Dk. 29 Sandro Lima (Gençlerbirliği), Dk. 90+3 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Johansson, Dk. 76 Piris da Motta (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Bergdich (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+3 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)