Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de bir pozitif vaka
Medipol Başakşehir, 1 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuda semptom bulunmadı, izolasyon ve tedavi planlamaları başlatıldı.
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/P3joFFAzCH— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 7, 2021
Etiketler: Medipol Başakşehir Koronavirüs
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