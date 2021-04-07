Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 4 kişinin testi pozitif çıktı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte Covid-19 testi yapıldı.
"Yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı."
BİLGİLENDİRME | Profesyonel Futbol Takımımıza Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 7, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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