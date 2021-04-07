Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte Covid-19 testi yapıldı.

"Yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı."