Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 27 (Pen.) ve 67. dakikalarda Fredy ve kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 1. ve 36. dakikalarda Tyler Boyd, 47'de Yatabare ile 90+2'de Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 39 puanda kaldı. Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran DG Sivasspor ise puanını 44'e yükseltti.