Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yiğidolar, Antalya'da coştu
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yenen Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendi.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 27 (Pen.) ve 67. dakikalarda Fredy ve kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 1. ve 36. dakikalarda Tyler Boyd, 47'de Yatabare ile 90+2'de Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 39 puanda kaldı. Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran DG Sivasspor ise puanını 44'e yükseltti.
Etiketler: Antalyaspor Sivasspor Süper Lig
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