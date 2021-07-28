Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berke Saka 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, yarı finale çıkamadı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Berke Saka, 2. seride yüzdü. Milli sporcu, 1.58.66'lık derecesiyle serisinde 7. oldu.
Berke, genel sıralamada ise 23. olarak yarı final yüzecek 16 sporcu arasına giremedi ve Tokyo 2020'ye veda etti.
Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 200m sırtüstü elemelerinde 1:58.66'lık derecesiyle serini 7. sırada tamamladı. pic.twitter.com/sVNGG3p6Ux— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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