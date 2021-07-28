Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Berke Saka, 2. seride yüzdü. Milli sporcu, 1.58.66'lık derecesiyle serisinde 7. oldu.

Berke, genel sıralamada ise 23. olarak yarı final yüzecek 16 sporcu arasına giremedi ve Tokyo 2020'ye veda etti.