Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mihael Zgank olimpiyat beşincisi oldu
Milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi ve Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.
Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile mağlup oldu.
Mihael Zgank, Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.
Milli judocumuz Mihael Zgank, #Tokyo2020 erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesinde Davlat Bobonov'a kaybediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Teşekkürler Mihael! pic.twitter.com/B9vmKLWX8V
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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