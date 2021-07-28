Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği yarı final maçında rakibine mağlup olan Mihael Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile bronz madalya mücadelesi yapacak.