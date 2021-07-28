Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mihael Zgank bronz madalya mücadelesi yapacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel'e yenilerek final şansını yitirdi.
Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği yarı final maçında rakibine mağlup olan Mihael Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile bronz madalya mücadelesi yapacak.
Milli judocumuz Mihael Zgank, #Tokyo2020'de yarı finalde Eduard Trippel'e mağlup olarak final şansını kaybetti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Sporcumuz #Tokyo2020'de erkekler 90 kiloda bronz madalya mücadelesi verecek. pic.twitter.com/85FRudUTRb
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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