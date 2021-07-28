Geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Chelsea'nin transferdeki 1 numaralı hedefi Borusia Dortmund forması giyen Erling Haaland.

İngiliz basınına göre mavililer, yüksek bonservis bedeli ödeyerek 21 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

Adı İngiliz ekibi ile anılan genç yıldız ise hakkında çıkan transfer haberlerine yaklaşımı ile dikkat çekti.

"Bir oyuncu için 150 milyon pound gibi rakamların konuşulması çok fazla"

Haaland, menajeri ile uzun süredir görüşmediğini belirtti.

''Umarım transferim konusundaki haberler söylentiden ibarettir. Çünkü bir oyuncu için 150 milyon pound gibi rakamların konuşulması çok fazla."

Borussia Dortmund ile 3 yıllık sözleşmesi olduğunu ifade eden Norveçli futbolcu, ''Takımda olmaktan ve sevdiğim işi yapmaktan keyif alıyorum'' şeklinde konuştu.

Erling Haaland, 2022 sezonunda Borussia Dortmund forması ile oynamaya devam ederse, sözleşmesindeki madde gereği 65 milyon poundluk serbest kalma bedeli devreye girecek.