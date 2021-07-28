Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.
Hoş Geldin Sintyahu Sallalich— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 28, 2021
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Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
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