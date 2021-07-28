Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.