Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor Majid Hosseni'yi açıkladı
Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kayserispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini’yi renklerine bağladı.
Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takıma katıldı. Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı.
Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.
Kayserispor (@KayserisporFK) July 27, 2021
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