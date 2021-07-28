Deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibini ağırladı.

Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Madueke vuruşunu yaptı, savunmada Marcao'ya çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

59. dakikada Götze sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Van Ginkel vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-2.

84. dakikada Emre Taşdemir sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Diagne tek vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-2.

PSV Eindhoven'da Boscagli, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

GOL - 37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in uzaktan sert şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Van Ginkel, ceza yayı üzerinde rakibini çalımladıktan sonra pasını Zahavi'ye çıkardı. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.

GOL - 59. dakikada PSV farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Götze'nin ortasında kale sahası önünde topa dokunan Van Ginkel farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2.

[Fotoğraf: AA]

KIRMIZI KART - 74. dakikada sarı kartı bulunan PSV'li oyuncu Boscagli, Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

75. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Aytaç Kara'nın şutu az farkla üstten auta çıktı.

GOL - 84. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele PSV'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)

Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)